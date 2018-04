Voetballertjes krijgen golfles van Thomas Pieters 14 april 2018

Meer dan 150 jonge voetballers van City Pirates kregen op hun voetbalveld op Linkeroever een initatie golf van topspeler Thomas Pieters. "We willen die jongeren de kans geven te leren golfen en laten zien dat de golfsport leuk kan zijn voor iedereen", aldus Pieters. "We kozen voor de City Pirates omdat zij laagdrempelig werken en de jongeren ook in hun leven, werk en studie begeleiden via sport." De 32 voetballertjes die er het beste van af brachten, krijgen vandaag golfles van Belgische profspelers en voetballers als Glenn Claes van KV Mechelen op de terreinen van Antwerp Golf School in Aartselaar. (DILA)

