Voetballers jonger dan 15 mogen geen makelaar meer hebben

05 december 2018

Spelersmakelaars mogen hun diensten niet aanbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Dat is een van de maatregelen die Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) neemt na operatie 'Propere Handen'. Met het onderzoek van het federaal parket naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het voetbal is de discussie over de rol van de makelaars opgelaaid. Muyters (N-VA) wil dat er meer transparantie komt. Daarom zal elke sportmakelaar zich moeten registreren. Een adviescommissie kan bij problemen overgaan tot de intrekking of schorsing van de registratie. Ook internationale makelaars of makelaars die al geregistreerd zijn in een ander gewest, moeten zich alsnog in Vlaanderen registreren. Ze moeten ook een borg van 25.000 euro betalen. "Want vandaag zijn er in België bijna evenveel voetbalmakelaars als profvoetballers."

