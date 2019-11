Exclusief voor abonnees Voetballer (26) valt in slaap achter het stuur 12 november 2019

De 26-jarige Bodhi Gunst is zaterdagavond om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de E403 in Ardooie. De jonge voetballer van het West-Vlaamse VV Westkapelle viel even voor 21 uur wellicht in slaap achter zijn stuur. De man botste met de linkerzijde van z'n bestelwagen tegen de oplegger van een Poolse trucker. Getuigen stopten meteen na het ongeval, maar beseften dat alle hulp te laat was. Bodhi was op slag dood. De twintiger is afkomstig uit Lissewege, een deelgemeente van Brugge, maar verhuisde enige tijd geleden richting Menen en woonde er samen met zijn vriendin Oxana. Zijn familie was dit weekend nog te aangeslagen om te reageren. Vrienden en teamgenoten van het slachtoffer verliezen "een topkerel, wiens glimlach voor eeuwig herinnerd zal worden". De nabestaanden nemen op 15 november om 11 uur afscheid in het crematorium De Blauwe Toren in Brugge. (MMB/VHS)

