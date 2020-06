Exclusief voor abonnees Voetballen mét publiek, zo gaat dat in Hongarije 02 juni 2020

Toch wat animo. In Hongarije vonden er afgelopen weekend voor het eerst in 2,5 maanden weer voetbalwedstrijden met publiek plaats. De Hongaarse voetbalbond stond fans toe in de OTP Bank Liga op voorwaarde dat er slechts één plaats op de vier werd ingenomen. Zo moest er elke keer één zitje én een horizontale rij vrijgelaten worden. Bovendien moesten de fans de 'social distancing'-maatregelen strikt volgen. Hongarije is zo het eerste land na Wit-Rusland waar weer matchen met fans gespeeld worden. Ze zijn een voorbeeld voor de Poolse voetbalcompetitie. Daar zal in het weekend van 19 tot 21 juni in principe met publiek gevoetbald worden. In Italië hopen ze voor het einde van dit seizoen supporters te mogen toelaten in stadions. Op 20 juni hervat de Serie A, achter gesloten deuren, met Torino-Parma. (FDZ)

