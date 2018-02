Voetballen is goed voor uw bloeddruk 28 februari 2018

Voetballen houdt de bloeddruk laag, en ook het cholesterolgehalte en de vetmassa. Een stevige match amateurvoetbal is daarmee net zo gezond als een rondje hardlopen of een pompende sessie zumba. Dat ontdekten Deense wetenschappers van de universiteit van Odense. Zij analyseerden de conclusies van 31 eerder gepubliceerde studies over de effecten van voetbal op hartslag in rust, hoeveelheid lichaamsvet, bloeddruk, metabolisme en springvermogen. Daaruit blijkt dus dat de bloeddruk van voetballers iets lager - gemiddeld 4 millimeter kwikdruk - is dan die van leeftijdsgenoten met een minder actieve hobby. Hun hart slaat ook ongeveer 6 slagen per minuut langzamer.

