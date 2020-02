Exclusief voor abonnees Voetballegende Pelé is depressief 11 februari 2020

Voetballegende Pelé is depressief. Dat heeft zijn zoon Edinho in een interview laten weten. Zijn slechte gezondheid zit de meervoudig wereldkampioen uit Brazilië dwars. De 79-jarige Pelé kan niet meer zonder hulpmiddelen lopen en verschijnt meestal in een rolstoel bij spaarzame publieke optredens. "Hij is erg fragiel", zegt Edinho over de conditie van zijn vader. "Na zijn heupoperatie is hij eigenlijk nooit meer de oude geworden. Ik kan me zijn gemoedstoestand wel voorstellen. Voor de wereld is hij altijd een soort van koning geweest en nu kan hij nauwelijks nog lopen. Hij schaamt zich ervoor hoe hij eraan toe is. Hij wil niet meer naar buiten."

