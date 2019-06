Exclusief voor abonnees Voetbalcommentator Jos Willems maakt filmdebuut in 'Rookie' 12 juni 2019

In de Kempen en omstreken staat hij bekend als de legendarische voetbalcommentator die op de radio wedstrijdverslagen deed vanuit het Kuipke in Westerlo, maar nu maakt Jos Willems zijn debuut als acteur. Nu ja, acteur. Willems doet in 'Rookie' - het langspeeldebuut van Lieven Van Baelen - wat hij al zijn hele leven doet: commentaar geven. "Ik zal een motorrace becommentariëren", vertelt hij. "Iets wat ik bij Sporza ook al deed, al ging het toen om motorcross." 'Rookie' vertelt het verhaal van Nicky (Matteo Simoni), een jonge motorrijder die een ongeval krijgt. "Toen ze me contacteerden, dacht ik eerst dat het een grap was", vertelt Willems. "Ik heb natuurlijk nog wat te leren, maar ik denk dat ik het er niet slecht van af heb gebracht. Na de opnames toonde regisseur Lieven Van Baelen mij het kippenvel op zijn arm. Een mooi moment." (DBJ)

