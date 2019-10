Exclusief voor abonnees Voetbalbond zoekt nieuwe TD 29 oktober 2019

U hebt een sterk managersprofiel, een stevige technische achtergrond en een Pro Licence-diploma? Dan maakt u in theorie kans om de nieuwe technisch directeur van de KBVB te worden. De voetbalbond heeft een vacature uitgeschreven om een opvolger te vinden voor Chris Van Puyvelde, die eind vorig jaar vertrok voor een avontuur in China. Sindsdien nam Roberto Martínez diens taken over, maar nu de Rode Duivels gekwalificeerd zijn voor het EK wil de bondscoach zich focussen op de voorbereiding op dat toernooi. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat verwacht dat ze snel een geschikte kandidaat zullen vinden, gezien het succes van de KBVB. "Maar we zijn niet gehaast", verduidelijkt Bayat. "Het moet de juiste man of vrouw worden." Ook Martínez en CEO Peter Bossaert zullen inspraak krijgen bij de beslissing. Solliciteren kan tot uiterlijk 30 november. (PJC)

