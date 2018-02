Voetbalbond weigert Auwch Award 13 februari 2018

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft gisteren de Auwch Award voor vrouwonvriendelijkheid symbolisch teruggegeven. De Vrouwenraad had de Voetbalbond de award gegeven omdat de Red Flames het EK Voetbal moesten afwerken in mannentruitjes en omdat ze veel minder verdienen dan de mannen. "Maar wij zijn niet akkoord", zegt woordvoerder Stefan Van Loock. "De Red Flames worden helemaal niet oneerlijk behandeld. De KBVB investeert veel in het vrouwenvoetbal. Dat budget is de voorbije vijf jaar vervijfvoudigd, terwijl de Flames zelf weinig inkomsten genereren. Die middelen halen we dus elders", zegt Van Loock. "De vrouwen leveren te weinig visibiliteit, return en tv-rechten op. Ik geloof wel dat er nog een serieuze groeimarge in het Belgische vrouwenvoetbal zit", aldus nog Van Loock.

