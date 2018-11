Voetbalbond voert officieel onderzoek naar matchfixing 15 november 2018

De voetbalbond heeft gisteren officieel bevestigd dat het bondsparket een disciplinair onderzoek voert naar mogelijke wedstrijdvervalsing in de degradatiestrijd van 1A vorig seizoen. Het gerecht heeft aanwijzingen dat de match KV Mechelen-Waasland-Beveren op 11 maart omgekocht is. De communicatie van de bond volgt op de ongerustheid van enkele clubs uit 1B over de daadkracht van het bondsparket. Union Sint-Gillis stuurde al een aangetekende brief naar CEO Peter Bossaert en bondsprocureur Marc Rubens om duidelijkheid te vragen. Beerschot Wilrijk besloot zich burgerlijke partij te stellen in het dossier 'Propere Handen'. Het matchfixingluik rond KV Mechelen - de leider in 1B - maakt dat de andere kandidaat-promovendi hun belangen willen vrijwaren, maar dan moet het bondsparket op tijd ageren om de mogelijke omkoping te onderzoeken en eventueel te straffen. De bond benadrukte nog zowel aan het gerechtelijk onderzoek naar Moeskroen als aan 'Propere handen' zijn volle medewerking te verlenen. (BF)

