Voetbalbond nomineert 33 Rode Duivels 10 januari 2019

00u00 0

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nomineerde alle 33 Rode Duivels, die vorig jaar voor de nationale ploeg in actie kwamen, voor de onderscheiding voor Devil of the Year. Fans kunnen tot en met 31 januari stemmen op de website van de bond. Voorheen kwamen alleen de Duivels in aanmerking die een keer tot Man van de Match verkozen werden. In 2015 leverde dat Kevin De Bruyne als eerste winnaar op, een jaar later ging Dries Mertens met de trofee aan de haal en in 2017 werd Eden Hazard verkozen.

