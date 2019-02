Voetbalbond in beroep vrijuit voor 'horrorcamping' 27 februari 2019

00u00 0

Het Brusselse hof van beroep heeft de voetbalbond en Sun Reizen vrijgesproken in het proces rond de Devillage-camping in Brazilië, waar supporters tijdens het WK in 2014 logeerden. In eerste aanleg had de correctionele rechtbank beide organisaties veroordeeld tot boetes van 3.000 euro én tot schadevergoedingen aan de gedupeerde fans, omdat ze zich "lichtzinnig en onvoorzichtig" gedragen zouden hebben bij de organisatie van de camping. Het hof van beroep is het daar echter niet mee eens. Gevolg: de KBVB en Sun Reizen moeten definitief geen boetes betalen en voorlopig ook geen schadevergoeding.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN