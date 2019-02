Voetbalbond gooit Martínez in de strijd TICKETS EK-KWALIFICATIE 28 februari 2019

00u00 0

Bondscoach Roberto Martínez is het uithangbord van de nieuwe wervingscampagne van de KBVB met het oog op de voorrondes voor het EK in 2020. "Een vanzelfsprekende keuze", klinkt het bij woordvoerder Pierre Cornez, voor wie Martínez veel meer is dan een bondscoach alleen. "Hij is de jongste jaren een centrale figuur geworden, want hij zet zich in voor het Belgische voetbal in zijn totaliteit. Roberto is een voorbeeld van professionalisme. Wat ons betreft, was dit een eenvoudige keuze."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN