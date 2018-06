Voetbalbond: "Geen belangenverstrengeling tussen Coucke en Oostende" 02 juni 2018

Voor de Brusselse kortgedingrechter is gepleit in de zaak rond mogelijke belangenverstrengeling tussen KV Oostende en Marc Coucke. Anderlecht-fan Mike Kurth daagde de Belgische voetbalbond (KBVB) en de Pro League voor de rechter omdat hij bezorgd is over het eerlijke verloop van de nationale voetbalcompetitie. "Heeft meneer Coucke er op sportief of economisch vlak belang bij om KVO te bevoordelen?", sprak zijn advocaat. De KBVB en de Pro League zijn formeel: "Er is geen enkel probleem rond de overname van Oostende. De mededingingsautoriteit heeft daarvoor groen licht gegeven", aldus hun advocaten. "Meneer Kurth had daar beroep moeten aantekenen als hij zich bedenkingen maakte. Bovendien is de eis van de tegenpartij veel te vaag. Wat verwacht hij van ons?" De kortgedingrechter doet 'zo snel mogelijk' uitspraak. (WHW)

