Voetbalanalisten op vingers getikt na grap over Bo Van Spilbeeck 05 februari 2018

René Van der Gijp en co worden door RTL op het matje geroepen, nadat Van der Gijp in de populaire Nederlandse talkshow 'Voetbal Inside' op het nieuws over Bo Van Spilbeeck inpikte door een blonde pruik op zijn hoofd te zetten. Een grap die velen als wansmakelijk bestempelden. De analisten staat een gesprek met zender RTL te wachten, vertelt collega-analist Johan Derksen. Volgens de zender hebben de heren van 'Voetbal Inside' alle vrijheid, maar moeten ze niet overal grappen over maken. "Wat RTL vindt, is het laatste dat mij interesseert", zegt Derksen, die stelt dat de zender zich nooit met de inhoud van het programma mag gaan bemoeien. De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en belangengroepen riepen de sponsoren van het programma (waaronder Heineken en Gillette) op om de stekker eruit te trekken.

