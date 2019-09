Exclusief voor abonnees Voetbalanalist: "Lukaku is enkel af te stoppen met 10 bananen" 17 september 2019

00u00 0

Amper twee weken nadat hij oerwoudgeluiden te verwerken kreeg vanop de tribune van Cagliari, werd Rode Duivel Romelu Lukaku het voorbije weekend opnieuw geconfronteerd met racisme in Italië. Voetbalanalist Luciano Passirani bewierookte Lukaku en zei dat hij uniek is in de Italiaanse competitie - "twee keer zo sterk als de andere spitsen". Waarna hij live op antenne uit de bocht ging en stelde stelde dat je Lukaku enkel kan stoppen "door te zeggen: hier zijn tien bananen die je kunt opeten". Zender TopCalcio24 bood excuses aan en liet weten dat de analist niet meer zal worden opgevoerd. Twee weken geleden, na het incident in Cagliari, schreef Lukaku op Instagram: 'Het is 2019 en in plaats van vooruit te gaan, zetten we stappen achteruit.' De Koninklijke Belgische Voetbalbond steunde zijn spits meteen en ook de Italiaanse eerste klasse reageerde met een nieuwe campagne tegen racisme.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis