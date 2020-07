Exclusief voor abonnees Voetbal Vlaanderen gaat herstructureren 11 juli 2020

De amateurclubs zijn voorlopig niet van plan om acties te ondernemen tegen de nieuwe aanvangsuren van wedstrijden in 1A en 1B. "Maar dat wil niet zeggen dat we niets beslist hebben", legt Steven Van Geeteruyen, advocaat en woordvoerder van de amateurclubs uit. "We hebben gisteren samengezeten met Voetbal Vlaanderen en er is beslist dat zij zich in de toekomst anders zullen organiseren en structureren. Die hervorming moet er komen op de raad van bestuur op 22 juli. Op dit moment heeft Voetbal Vlaanderen te weinig gezicht, zo kunnen wij met de amateurclubs niet wegen op het beleid. Wij worden uitgelachen door de Pro League en dat moet veranderen." (KDZ)