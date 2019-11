Exclusief voor abonnees Voetbal sport 23 november 2019

EUPEN

Marreh is geblesseerd teruggekomen van zijn interland met Gambia. Hij wordt in de kern vervangen door Ezatolahi. Gnaka en Lazare zijn nog niet terug van hun interlands met de U23 van Ivoorkust. Peñaranda is opnieuw fit. (AR)

