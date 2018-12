Voetbal selecties eerste provinciale 08 december 2018

Sparta Waasmunster - De club is in rouw na het overlijden van Chantal De Witte, de moeder van speler Bart Lambrecht. De transfer van Issa Traore is afgeketst. Asamoah stuurde deze week zijn kat naar de trainingen. Van Dyck, Pringels, Belhaj en Cissé zitten in de lappenmand. Selectie: Kelvin Vermeulen, Oceano Leys, Pepermans, Lambrecht, Welvaert, Van Bossche, Vertenten, Cassier, Van Callenberge, Dylan Vermeulen, D'Hondt, Emilio Leys, Kamichi, Bulckmans en Heylen. (VBGB)