Voetbal on hold 09 november 2018

Met het voetbalschandaal dat een maand geleden losbarstte, worden we dagelijks geconfronteerd met nieuwe aanhoudingen. Vandaag is het de beurt aan voetbalmakelaar Evert Maeschalck. Hoe kan de competitie in 1A en 1B nu eerlijk verlopen als de voetbalcompetitie gewoon z'n gangetje blijft gaan? Eerst moet die vuile stal helemaal uitgemest worden! Tijdens de week worden we dagelijks bericht over "de schandalen" in 'Het Journaal', 'Ter Zake'of 'De Afspraak'. Maar in het weekend krijgen we de verslagen en commentaren van... KV Mechelen dat bijna weer in 1ste klasse speelt. Bovendien zie je dat de matchen geleid worden door bibberende scheidsrechters. Alleen de nog steeds vaak oneerlijke VAR voelt zich nog een beetje veilig in het busje voor de aankomende speurders. Maar hoelang zal dat nog duren? Kijk naar de eens zo hoog geprezen Vertentens en Delferières!

Las a.u.b. een pauze in, KBVB! Er moet eerst duidelijkheid komen. Want worden die supporters van KV Mechelen nu niet in het ootje genomen? Idem voor Waasland-Beveren en misschien nog andere clubs? Het zijn niet mannen als Marc Coucke en zeker niet Pierre François die het voetbal proper gaan maken. Van die laatste is al lang geweten wat hij binnen het voetbal allemaal op zijn kerfstok heeft. Beste KBVB, laat u assisteren door bekwame mensen als Prof. Dr. Maus (VUB) en Karl Dhont (UEFA).

Hopelijk worden eindelijk serieuze lessen getrokken uit dit voetbalschandaal met o.a. matchfixing, en worden er in april 2019 enkel voetballicenties uitgereikt aan de eerlijke ploegen (lees: financieel gezonde ploegen met eerlijk geld).

Naam en adres bekend

