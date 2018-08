Voetbal kort 18 augustus 2018

In 1B kon KV Mechelen na twee gelijke spelen gisteravond ook niet van Lommel winnen in eigen huis. Op het uur trapte Brebels de bezoekers tegen de gang van het spel in op voorsprong. Een gefrustreerde De Witte mag een fikse schorsing verwachten nadat hij werd uitgesloten voor een schandalige overtreding. Met tien man lukte Malinwa via Cornet nog de gelijkmaker, maar in de extra tijd bezorgde Rocha Lommel alsnog de zege (1-2).