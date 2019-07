Exclusief voor abonnees Voetbal kort 13 juli 2019

Manchester United wacht nog altijd op een formeel voorstel van Inter voor Romelu Lukaku, ondanks gesprekken tussen beide clubs in Londen donderdag. United hoopt minstens de 85 miljoen euro die het destijds aan Everton betaalde te recupereren plus de 6 miljoen euro die straks naar zijn ex-club vloeit. Inter kan zich zo'n bedrag niet permitteren en is zinnens een huurvoorstel over te maken met verplichte optie tot aankoop: 10 miljoen euro huursom voor twee jaar plus een aankoopprijs van 60 miljoen. (KTH)