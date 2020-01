Exclusief voor abonnees Voetbal kort 25 januari 2020

00u00 0

KV MECHELEN Schoofs keert tegen Charleroi terug uit schorsing. Van Damme is nog geblesseerd, Vanlerberghe of de 17-jarige Vranckx zal hem vervangen. KVM mist ook Bijker, Lemoine en De Bie. Charleroi is al 12 duels ongeslagen en heeft na Club de beste defensie. (ABD)