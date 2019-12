Exclusief voor abonnees Voetbal kort 14 december 2019

W.-BEVEREN Jackers, Dierckx en Moren zitten volop in hun revalidatie. Emmers sukkelt met een contractuur aan de hamstrings die hij opliep in een beloftenmatch. Agyepong is hersteld van de pijn in z'n bil en keert terug in de selectie. (VMRD)

