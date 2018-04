Voetbal kort 28 april 2018

In de Engelse Championship won Fulham, met Denis Odoi 90 minuten centraal in de verdediging, gisteren met 2-1 van Sunderland. Aleksandar Mitrovic scoorde de winninggoal, zijn 12de in 13 matchen. Fulham blijft op koers voor promotie.