Exclusief voor abonnees Voetbal kort 16 september 2019

Axel Witsel maakte als titularis zijn rentree bij Dortmund, Thorgan Hazard als invaller. Witsel miste door een adductorenletsel één competitiematch en twee interlands, Hazard door een gekneusde rib. Witsel werd vervangen in de 78ste minuut, Hazard viel in de 61ste in. Dortmund haalde het met 4-0 van Leverkusen

