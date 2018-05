Voetbal kort 25 mei 2018

AA Gent

hervat op 18 juni. Op 19 en 20 juni zijn er fysieke, medische en psychologische tests voorzien. Op vrijdag 22 juni (19u) speelt Gent een eerste oefenduel op Gent-Zeehaven, één dag later oefenen de Buffalo's in en tegen Drongen (17.30u). Op vrijdag 29 juni is er een match tegen Dikkelvenne, op zaterdag 30 juni tegen Merelbeke. Op 7 juli is er een oefenwedstrijd tegen Oudenaarde, op 21 juli tegen OHL. Tussendoor gaat AA Gent van maandag 9 tot en met zaterdag 14 juli op stage naar het Nederlandse Oisterwijk. Er wordt verbleven in De Rosep en getraind op het veld van Taxandria. Ook daar zou zeker één oefenduel gespeeld worden.