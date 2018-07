Voetbal kort 31 juli 2018

SV Oostkamp was pas op 23 juli beginnen trainen en dat zag je vorige zondag in de beker tegen RC Waregem. Fysiek niet top en weinig combinatievermogen. Van de zes aanwinsten stonden er drie op het veld : Justin Himpe, Samba Ly (voorttijdig vervangen) en Senne Decloedt. Twee zaten op de bank: invallersdoelman Gauthier Schelstraete en Brecht Verstraete (die inviel). Lennert De Vliegher was niet geselecteerd. Een aantal titularissen ontbrak : vrije verdediger Dylan Vanneste (reis), middenvelder Bart Buysse (out tot de winterstop), aanvallers Kelian Bonny (hoopt in september te hervatten), Nikolaas Vermaut (geblesseerd) en topschutter Phil Canoot (gepland weekend).

