Voetbal kort

Verbist: <<Laatste speeldag reëel voor Delferière>>

Scheidsrechtersbaas Johan Ver- bist heeft goede hoop dat hij op de laatste speeldag opnieuw kan rekenen op Sébastien Delferière. Die floot maandag zijn eerste wedstrijd - de beloftenmatch Anderlecht-Oostende - sinds zijn operatie aan de knie. <<Ik heb Delferière dinsdag gesproken. Hij kon de match probleemloos af- werken en had helemaal geen last van zijn knie>>, aldus Verbist. Delferière legt woensdag fysieke testenaf inTubeke.Mochthij daarvoor slagen, komt hij in aan- merking om aangeduid te wor- den. <<Dit weekend komt waar- schijnlijk nog te vroeg. Maar op de slotspeeldag is de kans reëel.>>

