Exclusief voor abonnees Voetbal kort 25 januari 2020

CERCLE brugge Nieuwe doelman Lennart Moser was ziek, maar start wellicht. Biancone is er weer bij, maar nu vielen Panzo, Dekuyper en Hotic ten prooi aan het virus in de kleedkamer. Vooral Panzo is onzeker. Taravel trainde voor het eerst met de groep, Omolo speelde de volledige oefenmatch tegen Mandel United. Serrano wordt uitgeleend aan AS Béziers. (LUVM)