Exclusief voor abonnees Voetbal kort 12 mei 2020

Zlatan Ibrahimovic is in Italië. De 28-jarige Zweed was de voorbije weken in eigen land en onderhield zijn conditie bij Hammarby, de club waarvan hij 25% van de aandelen bezit. Jesper Jansson, de sportief directeur, is formeel: "De kans is zeer reëel dat Zlatan in de komende maanden ook effectief als speler voor Hammarby zal uitkomen." De aanvaller heeft nog een contract bij AC Milan tot eind juni