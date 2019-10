Exclusief voor abonnees Voetbal kort 04 oktober 2019

De wedstrijd in de Serie A tussen Brescia en Sassuolo, voorzien voor vanavond is op vraag van Sassuolo door de Italiaanse profliga uitgesteld. De reden is het overlijden van Sassuolo-eigenaar Giorgio Squinzi. De wedstrijd wordt nu gespeeld op woensdag 18 december.