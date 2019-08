Exclusief voor abonnees Voetbal kort 16 augustus 2019

cercle brugge

Taravel blijft onbeschikbaar. Mboula keert terug uit schorsing, ook nieuwkomer Balikwisha wordt in de selectie verwacht. De huur met aankoopoptie van Donsah (Bologna) is nog steeds niet afgerond, maar Cercle hoopt zowel de transfer als de werkvergunning van de Nigeriaan voor het weekend in orde te krijgen. (LUVM)