Exclusief voor abonnees Voetbal kort 22 februari 2020

00u00 0

STVV

De kans dat Buya Turay nog voor STVV zal spelen, wordt alsmaar kleiner. De spits uit Sierra Leone is weggebleven op training. Volgens coach Milos Kostic is er een probleem ontstaan tussen de club en het management van de speler over diens status. (FKS)