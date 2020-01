Exclusief voor abonnees Voetbal kort 25 januari 2020

KV KORTRIJK speelt vóór de bekerreturn tegen Antwerp nog twee keer thuis, tegen Club en Standard. Vanderhaeghe neemt in functie van de beker geen risico: "Wie een kleine blessure heeft, speelt niet." Derijck en Selemani verkeren in dat geval. Hines-Ike (spierscheur) is een maand out. Azouni is geschorst. (ESK)