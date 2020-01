Exclusief voor abonnees Voetbal kort 24 januari 2020

00u00 0

Wolves dwong Liverpool tot het uiterste, maar de ongeslagen reeks blijft staan (1-2). 40 matchen zonder nederlaag. Alisson hield de autoritaire leider recht na rust. In het slot zag Firmino, dodelijk buitenshuis, zijn moment daar. Eerst vond hij Rui Patricio nog op zijn weg. Enkele minuten later knalde hij toch raak. Mané viel geblesseerd uit. Origi was niet zijn directe vervanger, maar kreeg in het slot toch minuten. Dendoncker stond centraal achterin zijn mannetje bij de Wolves. (KTH)