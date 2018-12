voetbal kort 21 december 2018

AntwerpButa trainde weer mee en lijkt fit te raken voor de topper van zondag tegen Club. Govea en Baby maken vooruitgang. Zij hernamen het loopwerk buiten. Het heeft er alles van weg dat zij meteen na de winterstop aansluiten. Seck werkt individueel binnen. (SJH)

KV KortrijkRolland, die zich tijdens de opwarming op Mechelen licht blesseerde maar dat niet meldde en toch speelde, is daags na de wedstrijd out. Kumordzi is weer inzetbaar. (ESK)

CHARLEROI Gholizadeh heeft zich in Qatar bij zijn nationale selectie gevoegd. De Iraniërs bereiden zich voor op het Aziatisch landenkampioenschap. Gholizadeh sukkelt wel nog altijd met een enkelblessure. Indien hij tijdig fit geraakt, blijft hij bij de selectie. Osimhen (pijn achteraan bovenbeen na zijn doelpunt in het slot van de match tegen Gent), Willems en Martos (ischias) hebben de groepstraining hervat en zijn dus zondag inzetbaar op Zulte Waregem. (AR)

