Voetbal kort 14 februari 2019

00u00 0

Wangedrag in de terugwedstrijd van de halve finale van de beker in het Dudenpark ligt aan de basis van de boetes die zowel Union als KV Mechelen kregen van de Geschillencommissie. De Brusselse supporters gooiden in het slot van de wedstrijd voorwerpen op het veld. Union kreeg een boete van 3.500 euro. De Malinwa-fans staken rookbommen en vuurpijlen af. Zij moeten 2.000 euro betalen. (ABD)