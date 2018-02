Voetbal kort 27 februari 2018

Volgend seizoen geen videoref in Champions League

Ook volgend seizoen zal de UEFA geen gebruik maken van een videoref in de Champions League. Dat werd bevestigd door UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin. "Niemand weet al exact hoe het werkt", zei hij. "Ik zie veel verwarring. Het kan een goed project zijn dat nuttig is voor het voetbal. Maar we mogen ons niet haasten om zo'n beslissingen te nemen." Op het WK in Rusland volgend jaar wordt wellicht wel gebruik gemaakt van een videoref. Zaterdag wordt daarover beslist.

