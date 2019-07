Exclusief voor abonnees Voetbal kort 29 juli 2019

Cercle Brugge

Dylan De Belder moest een kwartier voor affluiten op een draagberrie worden geëvacueerd na een contact met Carcela. Hoe ernstig het letsel is, moet nog blijken, maar coach Mercadal sprak toch meteen de vrees uit dat hij het twee maanden zonder De Belder zal moeten rooien. Linksback Serrano is tegen KVO geschorst na twee snelle gele kaarten in de slotfase. (LUVM)