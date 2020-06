Exclusief voor abonnees Voetbal kort 06 juni 2020

00u00 0

OH LEUVEN

start maandag met de abonnementenverkoop. Tot eind juli gelden de tarieven van afgelopen seizoen in 1B, ook als OHL volgend seizoen in 1A zou uitkomen. Voor elke wedstrijd die achter gesloten deuren wordt gespeeld, zal achteraf een korting van 5 procent worden verrekend. Wie een ticket kocht voor de return van de promotiefinale, krijgt dat terugbetaald of kan dat geld aan een goed doel schenken.