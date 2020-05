Exclusief voor abonnees Voetbal kort 20 mei 2020

In een woonzorgcentrum in De Haan is Liévin Monbailliu overleden. Hij werd 89. Monbailliu was de kok van Club Brugge tijdens de Europese uitwedstrijden en van de Rode Duivels tijdens de WK's van Spanje '82, Mexico '86, Italië '90, de VS '94 en Frankrijk '98. Met Jan Ceulemans en wijlen Guy Thys bouwde de Bruggeling een intense vriendschap op. (LUVM)