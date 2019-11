Exclusief voor abonnees Voetbal kort 02 november 2019

00u00 0

CERCLE haalt de 24-jarige Frans-Tunesische doelman Mouez Hassen transfervrij in tot het einde van dit seizoen. Hassen, een Tunesische international, speelde op de Africa Cup vijf wedstrijden en stond op het WK in Rusland onder de lat tegen Engeland. Assistent-coach Jeunechamps vertrekt dan weer nadat hij zich niet kon vinden in zijn nieuwe rol van videoanalist. Middenvelder Calvin Dekuyper (19) tekende zijn eerste profcontract tot 2021 met optie. (LUVM)