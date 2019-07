Exclusief voor abonnees Voetbal kort 12 juli 2019

00u00 0

LOKEREN

Lokeren versterkt zich met Francis N'Ganga. De 34-jarige Congolese linksback komt transfervrij over van het Cypriotische Ermis. N'Ganga speelde daarvoor vijf seizoenen bij Charleroi. Hij tekent voor één seizoen, met een optie op nog een jaar, automatisch geactiveerd bij promotie.Francisco José Navarro Allaga komt de aanval versterken. Lokeren huurt de 21-jarige centrumspits van Valencia Mestalla - B-team van Valencia, dat uitkomt in de Segunda Division B III - mét aankoopoptie. Navarro scoorde vorig seizoen 9 keer. Hij was zowel bij de U19 als de U17 Spaans belofteninternational. (MVS)