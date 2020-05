Exclusief voor abonnees Voetbal kort 09 mei 2020

FIFA staat 5 wissels per match toe

Meer mogelijkheden voor de trainers. De FIFA staat toe dat er voorlopig tot vijf wissels per team per wedstrijd doorgevoerd mogen worden in plaats van de gebruikelijke drie wissels. De FIFA wil zo voorkomen dat spelers die een hele tijd hebben stilgelegen op korte tijd (te) veel matchen moeten spelen. De tijdelijke reglementswijziging geldt voor competities die dit jaar nog hernemen en voor het einde van het jaar beëindigd moeten worden - in de Jupiler Pro League zullen we het dus niet zien gebeuren.

