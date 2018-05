Voetbal kort 05 mei 2018

H beerschot-wilrijk In de nasleep van de 'anti-Joden'-gezangen die zondag tijdens de derby van de tribunes rolden, wil het bestuur van Beerschot-Wilrijk eerstdaags rond de tafel gaan zitten met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Verder zal een delegatie van de club binnenkort ook de Mechelse Dossinkazerne bezoeken, van waaruit in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joodse mensen werden gedeporteerd. Het bondsparket heeft intussen ook aangegeven zowel Beerschot als Antwerp te vervolgen. Wanneer beide clubs voor de Geschillencommissie verschijnen, is nog niet bekend. (KDC)