BEERSCHOT

Losada en co zijn sinds gisteren op stage in het Duitse Kamen. De 19-jarige doelman Timothy Galjé (een neef van ex-keeper Hans Galjé) is mee op proef. Galjé kreeg zijn opleiding bij Club en Standard. (KDC)