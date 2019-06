Exclusief voor abonnees Voetbal kort 17 juni 2019

00u00 0

charleroi Mehdi Bayat kondigt vandaag in principe de aanwerving van zijn nieuwe coach aan. Hein Vanhaezebouck en Luka Elsner werden de voorbije weken nadrukkelijk geciteerd. Volgens Jean-Marie Philips (Union) is de overstap van Elsner niet aan de orde. Daaruit afleiden dat het Vanhaezebrouck wordt, is een brug te ver