Voetbal kort 27 juni 2020

OHL

houdt van 7 tot 14 juni een oefenstage in Nederland, hoogstwaarschijnlijk in Wageningen. Op 30 juni zijn dertien spelers einde contract. Coach Brys gaat ervan uit dat tegen dan enkelen zullen verlengd hebben tot 2 augustus of later. Woensdag 1 juli is er een eerste oefenmatch, tegen eersteprovincialer Bierbeek. (HML)

