Voetbal kort 22 januari 2018

Youri Tielemans maakte gisteren, voor het eerst sinds hij zich op 26 november blesseerde aan de meniscus van zijn rechterknie, zijn rentree bij AS Monaco. In de 81ste minuut mocht de 20-jarige middenvelder invallen voor Ghezzal. Tegen Metz stond de 3-1-zege toen al vast, dankzij goals van Jorge, Ghezzal en Lopes. Bij Metz werd ex-Standard-doelman Eiji Kawashima uitgesloten in de 50ste minuut.

HLN